شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعلن بدء تشغيل القطار الكهربائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا الأربعاء، لمناقشة بدء أعمال تنفيذ مسار القطار الكهربي السريع بنطاق محافظة مطروح بداية من حدود مدينة الحمام حتى مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس أيمن المتولي رئيس الإدارة المركزية للهئية العامة للطرق والكباري والنقل البري لمنطقة غرب الدلتا إسكندرية، ورؤساء المدن المعنية ومديري ومندوبي كافة القطاعات والمرافق المعنية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال القطار الكهربي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلملين – مطروح).

وبحسب بيان، الأربعاء، وجّه محافظ مطروح بضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، مع المرور يوم الأحد القادم على مسار خط القطار بداية من مدينة الحمام للوقوف على الطبيعة لتسجيل كافة الملاحظات أو المعوقات ووضع التصور لاتخاذ القرارات اللازمة، مع الوضع في الاعتبار أهمية المشروع القومي والإسراع في إزالة جميع العقبات.