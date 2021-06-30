شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: أكثر من 20 وزارة تتشارك فى توفير حياة كريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال 7 سنوات من البناء والتنمية والاستثمار، موضحة أنها لم تكن مرحلة سهلة على الإطلاق، وإنما كأنه يتم بناء مصر جديدة كلية، بنية تحتية متهالكة تم بناءها وشبكات مواصلات وطرق وكهرباء بالإضافة للاستثمار في الإنسان، وهو ما ينقلنا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، كان هناك ميثاق غليظ، بين الدولة والشعب المصري، على بناء وطن جديد تتلاحم فيه كل الأطياف، ويعتبر العدالة الاجتماعية في جميع سياساته وهو ما تم بالفعل بدءا ببرنامج تكافل وكرامة وزيادات التموين والتأمينات الاجتماعية والإسكان الاجتماعي والتوسع في نقل سكان المناطق غير الآمنة، وظهر آثار كل ذلك على حياة المصريين".

وقالت: "نحن كوزارة التضامن الاجتماعي نستكمل المسيرة مع الدولة والاهتمام بفئات جديرة بالاهتمام مثل الاهتمام بذوي الإعاقة والمسنين وأصحاب المعاشات، وهناك فئات أخرى كانت لم تحصل على حقها بالقدر الكافي وهو ما وجه به الرئيس، بأن يكون هناك عدالة اجتماعية بين أهل الريف والحضر، ووزارة التضامن مثل باقي الوزارات الشريكة في مشروع حياة كريمة، وكانت المرحلة الأولى تضم 3 وزارات فقط والآن تضم 20 وزارة، ويتم توفير سكن ملائم لبعض الأسر وتحسين مستوى المعيشة، ويبنى مناطق لنصف مليون مواطن ضمن المبادرة".

وتابعت: "مصر في الفترة الحالية والقادمة تستدعي بأن يكون البناء قوي، بالإضافة لملف القوافل الطبية والبيطرية، وينقل هذا الملف للكامل لوزارة الصحة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، ونهتم كوزارة التضامن ببناء الحضانات، وبنبي من 4 آلاف لـ 7 آلاف حضانة، بالإضافة إلى التوسع في العيادات الخاصة بالصحة الإنجابية في المناطق التي لم يكن لديها خدمات صحية كافية، وتمكين المرأة الريفية من خلال مشروعات الأسر المنتجة، والفترة الماضية نفذنا أكثر من 200 ألف مشروع بتكلفة تتخطى المليار جنيه، والفترة القادمة سيتم تنفيذ أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر".