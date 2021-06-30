شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وتأكيد الرئيس أن "ثورة 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية".

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

الرئيس السيسى: 30 يونيو نموذج فريد فى تاريخ الثورات الشعبية.. مصر استعادت هويتها الوطنية ووجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم

الرئيس السيسى يتفقد المعدات المشاركة بالمبادرة ويؤكد: 200 مليار جنيه لكل مرحلة بـ "حياة كريمة" لتطوير الريف.. ماغمضناش عنينا عن حال الناس وتصدينا للمشكلات وأخدنا الطريق الصعب.. حرصنا على إطلاق مبادرة "حياة كريمة" فى ذكرى ثورة يونيو.. ونسعى لتغيير حقيقى لأهلنا فى الريف

الرئيس السيسي: الدولة ستتحمل علاج الضمور العضلى بتكلفة 3 ملايين دولار لكل طفل

الرئيس السيسي: 150 ألف منزل بحاجة للتوسع الأفقى.. مشروع تصنيع مشتقات البلازما كان حلما وبدأ يتحقق مشروع "الدلتا الجديدة" يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان.. وخلوا بالكم من أرضكم الزراعية





الرئيس السيسي: "اللى بنعمله ده بإمكانيات الدولة ومحدش يتصور تنفيذه إلا بجهد مشترك"

السيدة انتصار السيسى: «ثورة 30 يونيو» مشهد تاريخى توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية