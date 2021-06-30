شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى ثورة 30يونيو، وإعلان وزارة الصحة إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا ضد كورونا أول أغسطس القادم، وحبس رجل الأعمال حسن راتب بقضية تمويل التنقيب عن الآثار 15 يوما.

وفيما يلي موجز أخبار مصر..

الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30يونيو: مصر وجدت طريقها نحو التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم.. وقوات الجيش والشرطة البواسل حاصرت الإرهاب وكسرت شوكته.. وعلينا مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة الثلاثين من يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها، قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني.





الصحة: إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا أول أغسطس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بداية من أغسطس المقبل سيتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا شهريا، مشيرة إلى أنه مستهدف تصنيع تطعيم 40 مليون جرعة بنهاية العام الجارى.





رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.. ويؤكد: هناك إيمان من الدولة والقيادة السياسية بدور وزارة الثقافة المهم فى تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.





السيدة انتصار السيسى: ثورة 30 يونيو مشهد تاريخى وحد مؤسسات الدولة الوطنية

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو.





تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب بقضية تمويل التنقيب عن الآثار 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتمويل علاء حسانين فى عمليات التنقيب عن الآثار.





ننشر أول صور لتصنيع لقاح سينوفاك فاكسيرا محليا.. إنتاج أول 300 ألف جرعة من الفاكسين لتوفيره بـ400 مركز بالجمهورية.. وتصنيع 40 مليون جرعة سنويا بخطى إنتاج مطابقين للمواصفات العالمية

انتهت وزارة الصحة والسكان من تصنيع أول 300 ألف جرعة من لقاح كورونا سينوفاك - فاكسيرا محليا على أن يتم تحليله بهيئة الدواء والتأكد من سلامته ومأمونيته تمهيدا لتوفيره فى 400 مركز للقاحات بالجمهورية.





وزير المالية لـ"الخليج 365": مصر تسلمت 1.7 مليار دولار من صندوق النقد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر حصلت على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 1.7 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.4 مليار دولار كامل قيمة القرض.





%500 زيادة فى الدعم النقدى الموجه للفقراء فى موازنة 2021.. حياة كريمة وفرت خدمات موجهة لذوى الإعاقة والطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادى للمرأة بالمحافظات.. والمبادرة تعاملت بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد

قدمت مبادرة حياة كريمة نموذجا يحتذى، في دعم برامج الحماية الاجتماعية بمصر، خاصة وأن الدولة عقب ثورة 30 يونيو عكفت على التحرر من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط، وتبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها الدولة الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد، بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مسـتوى المعيشة للمواطن.

بداية مبكرة لسباق الجمهوريين نحو البيت الأبيض 2024.. ظهور ترامب ومايك بنس ونيكى هالى فى فعاليات مختلفة لمغازلة الناخبين وبحث فرصهم فى الترشح.. أسوشيتد برس: خوض الرئيس السابق المعركة مجددا يمثل تحديا للآخرين

يبدو أن السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض فى 2024 قد اشتعل مبكرا، حيث قالت وكالة اسوشيتدبرس إن الأيام القليلة الماضية شهدت ظهور نيكى هالى فى أيوا، بينما تودد مايك بنس للمانحين فى كاليفورنيا، وعاد ترامب إلى منصة الحشود يختبر إمكانية القيام بحملة انتخابية ثالثة للفوز بالرئاسة.

14 يوليو.. الحكم على تامر أمين فى اتهامه بإهانة أهل الصعيد

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تحديد جلسة 14 يوليو المقبل، للحكم فى اتهام جديد للإعلامى تامر أمين بسب وقذف وإهانة وتجريح والتنمر على أهالى الصعيد.





جهاز بـ3 ملايين جنيه.. تفاصيل مثيرة حول طريقة نائب العفاريت للتنقيب عن الآثار

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى"، المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت" وشقيقه، ورجل الأعمال حسن راتب الممول الرئيسي لعمليات التنقيب عن الآثار.





إخلاء سبيل سما المصرى على ذمة قضية سب مرتضى منصور وتأجيل الدعوى لـ14 يوليو

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد سما المصرى، والتي يتهمها فيها بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لجلسة 14 يوليو، مع إخلاء سبيل المتهمة ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى من محبسها.

اعترافات المتهم بقتل خطيبة شقيقه فى الصف بالجيزة: "استفزتنى فخنقتها"

اعترف المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة الصف فى الجيزة، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، فقال إن شقيقه "عامل" خطب المجني عليها، إلا أنه فوجئ بها ترغب في إنهاء الخطبة، ونظرا لتواجد شقيقه الدائم في عمله، قرر التوجه إليها للحديث معها، ومعرفة الدافع وراء رغبتها في إنهاء الارتباط بشقيقه.





استعراض "عبدة الشيطان" يتسبب بمأساة فى فرح بالدقهلية.. فيديو

تحقق نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية فى واقعة مروعة شهدتها قرية أتميدة، حيث تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها إلى حادثة محزنة بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب في أثناء الاحتفال، تسببت فى مصرع فتاة.





هجوم سيبرانى على أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع بوتين

قال منظمو حوار "الخط المباشر" المتلفز السنوى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن أنظمة الاتصال الخاصة بهذا الحوار تتعرض حاليا لهجوم سيبرانى مكثف.





والد حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب: رجعى ابنى لجمهوره

وجه حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد أنشأه على إنستجرام بعد تسريب تسجيل صوتى له يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج على شيرين وأنه متحكم فى كل أموالها وأمور عديدة.





حسام البدري للقاضية × الأهلي: قفشة أنهى مقولة "السعيد ملوش بديل" - فيديو

أثنى حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني بالأداء والمردود الذي يقدمه محمد مجدي قفشه صانع العاب الأهلي، ونجاحه في قيادة الأهلي للعديد من الانتصارات والبطولات وأخرها مساهمته الواضحة في فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال افريقيا الأخيرة، وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي بسؤاله هل نجح قفشة في انهاء مقولة أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخبنا ملوش بديل :"قفشة نجح بالفعل في ايجاد منافسة كبيرة في مركز صانع الالعاب بعد أن فقد هذا المركز ميزة المنافسة بين اللاعبين بسبب عدم نبوغ نجم لاعبين أخرين، ولكن بالمستوى الذي يقدمه قفشه انهى فكرة احتكار اللعب على أي لاعب بعينه في هذا المركز"





الأهلى يؤجل الاعلان عن صفقة كريم فؤاد بسبب نهائى دوري الأبطال الإفريقى

استقر مسئولو النادى الاهلى على تأجيل الاعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى بسبب الانشغال بنهائى دوري الابطال الافريقى المقرر له 17 يوليو المقبل أمام كايزر تشيفز بالمغرب ، ورغبة النادى فى فرض سياج من التركيز على استعدادات المارد الاحمر لحسم اللقب الافريقى بجانب خوض أربعة لقاءات مهمة فى بطولة الدوري





الأرصاد للمواطنين: ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الجو.. ابتعدوا عن الأماكن سيئة التهوية وتجنبوا التعرض لأشعة الشمس وأكثروا من شرب السوائل.. درجات الحرارة تقترب من حاجز الـ 40 درجة بالقاهرة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات عاجلة للمواطنين بسبب الموجة التى تشهدها البلاد، والارتفاع الملحوظ فى نسب الرطوبة، والذى يزيد من الإحساس بارتفاع حرارة الجو .