شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة الجمعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام وضعفها بمنطقتى فيصل والهرم) لمدة 8 ساعات وذلك اعتبارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2/7/2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3/7/202.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بولى ايثلين عالى الكثافة ( hdpe ) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حى الهرم بسرعه انهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.