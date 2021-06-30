ضبط 203 عملات أثرية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب ٣ بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي، من ضبط 203 عملات أثرية، ترجع لحقب مختلفة من العصور المصرية القديمة، ومنها: "اليونانية، الرومانية، والبيزنطية"، كانت بحوزة أحد الركاب.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية، تم تشكيل لجنة من الأثريين المختصين برئاسة شيرين رمضان "مدير الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم 3"، والتي بدورها فحصت المضبوطات وأعدت تقريرًا فنيًا، مؤكدة أن عملية الفحص والمعاينة أثبتت أثرية العملات، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الاثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية، تضم: "٣٦ عملة من العصر اليوناني، ٥٨ عملة من العصر الروماني، عملة واحدة من العصر البيزنطي، و١٠٨ عملات مختلفة الأشكال والأحجام، لكنها مطموسة المعالم؛ لأنها مغطاة بطبقات من الصدأ وعوامل القدم".