شكرا لقرائتكم خبر عن «6 أكتوبر» تخصص أتوبيسات مجهزة لذوي الهمم وكبار السن بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر خلال الإجتماع الذي عقده برئاسة المحاسب محمود برعي رئيس المجلس ولجنة ذوي الهمم بالمجلس برئاسة المهندس حسام شاكر رئيس اللجنة وشركة مواصلات مصر برئاسة المهندس محسن صبره ومسؤول أحد مصانع، والمهندس خالد رشدي أمين المجلس وفتحي الشرقاوي رئيس لجنة الصحة بالمجلس، الأربعاء، تخصيص عدد من الباصات المجهزة والمزودة بكراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن بالمدينة تيسيرا ًلهم .

وقالت هنا عبدالفتاح، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، إن تخصيص هذه الباصات تعد الأولي من نوعها في المدن الجديدة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى للاهتمام بهم.

وأشارت إلى أنه تم إسناد أعمال سابقة للشركة المنفذة للتجهيزات من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عصام سعيد والمهندس حسام شوقي مدير الشركة والذي تم من خلاله الاتفاق على إجراءات التجهيز، واختيار أحد الخطوط العاملة بمنظومة النقل لإجراء تجربة لتنفيذ المقترح ثم تعميم التجربة على باقي الخطوط.