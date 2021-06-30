شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة الجمعة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأربعاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضفعها بفيصل والهرم ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2 /7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لاعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا.