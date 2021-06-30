شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع مياه الشرب عن مناطق امتداد 15 مايو، وسجن 15 مايو، ومدينة الأبطال والمثلث بحلوان، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء الجمعة المقبل حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، لقيام الشركة بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، والذي يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.