شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة نقل بـ«توك توك» في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص، الأربعاء، إثر تصادم سيارة ربع نقل مع «توك توك» أمام قرية مصمص بمركز نصر النوبة بأسوان.

تلقت غرفة إسعاف أسوان اخطارا بوقوع حادث تصادم بين نقل وتوك توك، ما أسفر عن إصابة كل من أشرف سالم خليفة ٤١ سنة بكسر بقاع الجمجمة ومحمد ابراهيم محمد ١٨سنة كسر بالضلوع وكدمات بالجسم وسعيد النوبى على ١٥سنة ارتجاج بالمخ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق .