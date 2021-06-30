شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُثمّن مجهودات وحدة حماية الطفل خلال ٦ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مجهودات وحدة الحماية العامة للطفل، ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .

أكد المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، على ضرورة حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة ،والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوي آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية ،بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ، أنه بناءا على تعليمات محافظ الشرقية بالإشراف ومتابعة وحدة حماية الطفل بالديوان العام، وخلال السنوات الست الماضية تم تشكيل 19 لجنة فرعية لحماية الطفل بجميع المراكز بنطاق المحافظة، وكذلك 19 وحدة فرعية لحماية الطفل ،ويتم عمل اجتماع شهرى لكل لجنة لمناقشة المستجدات في مجال حماية الطفل ومستجدات البلاغات.

كما قامت الوحدة بتلقى البلاغات من خط نجدة الطفل 16000 ،وجميع البلاغات المقدمة من كافة جهات الرصد للإبلاغ عن كافه أشكال المخاطر المعرض لها الاطفال، ويتم بحثها ومتابعتها وعمل إدارة لدراسة حالتهم، بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بمتابعة اعمال لجان الحماية، كما تم تلقى أكثر من 600 بلاغ عام 2019 تم حل معظمهم ،فضلا عن تلقى البلاغات منذ عام 2008، وفي ظل ظروف انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020، وحرصاً على استمرار العمل قامت الوحدة العامة بتلقى وبحث اكثر من600 بلاغ، منها 420 خطر جسيم ومحدق، و180خطر متوسط وتتضمن الأخطار إساءات جسدية ضرب وتعذيب واعتداء، ونفسية وجنسية، وإهمال أسرى ومجتمعي، واستغلال الأطفال عمالة وتسول وزواج مبكر، كما تم تلقي أكثر من ٢٥٠ بلاغ منذ بداية عام ٢٠٢١.

بينما أوضح أيمن العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الوحدة قامت خلال الفترة من ٢٠١٦ حتي ٢٠٢١م بتنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم ٣٩٩٥ لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، تختص بحصر أعداد الأطفال المعثور عليهم مجهولي النسب، بمركزي كفر صقر وفاقوس، وتم تسليمهم للأسر البديلة منذ عام ٢٠١٣ وحتي تاريخه، بالإضافة إلى عمل خطة رعاية متكاملة بجانب التنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل، للوصول للمصلحة الفضلى له والتي تتطلب في بعض الأحيان الإيداع في دار رعاية مناسبة ،أو الوصول لعائل مؤتمن لرعاية الطفل .

وأضاف أنه تم عمل خريطة خدمات للطفولة بكل مركز، تضم قوائم بكافة الأماكن والخدمات الصحية والنفسية والإجتماعية والقانونية المقدمة للأطفال بالمركز ،وأرقام مسئولى الإتصال بها وذلك لسرعة وتيسير تقديم الخدمات اللازمة، فضلا عن تنظيم دورات وورش عمل تصل إلى ٣٠ تدريب متخصص في إدارة حالات الأطفال المعرضة للخطر، للعاملين بالوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمراكز ،كما تم تنفيذ مشروع «التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر» ،وذلك بدعم من منظمة اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة، تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة ،وتم التنفيذ الفعلي لمعظم أنشطة المشروع ،ومن أهمها الورش الخاصة بأعداد السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة .

كما تم عرض المسودة النهائية للسياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة على اللجنه العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمراكز بتاريخ 9 / 3 / 2021 ،بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وتم استصدار أمر إدارى من كل رئيس مركز ،يلزم اللجنه الفرعية بالخطط المقترحة لحل مشكلات الأطفال المتفق عليها بالمركز، بالإضافة إلى مشاركة المجلس القومى للمرأة بحملات احميها من الختان، ومنها حملتهم الأخيرة خلال الفترة من 9 / 6 حتى 14 / 6، بتقديم التوعية لأكثر من ١٠ آلاف مواطن بأخطار الختان الصحية والنفسية للإناث والعقوبات القانونية لها وفتوى الأزهر بتجريم الختان .