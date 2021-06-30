شكرا لقرائتكم خبر عن «التناسليات الحيوانية»: قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث التناسليات الحيوانية برعاية صغار المربين في مجال الثروة الحيوانية وبالاهتمام بالقوافل البيطرية ونشرها في الأماكن النائية والحدودية.

أكد الدكتور هاني حسن معهد بحوث التناسليات أن المعهد قام بتنظيم قافلة بيطرية إلى مرسى مطروح بمنطقة القطراني أيام ٢٨ و٢٩ يونيو وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الأهلي وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين مؤسسة مصر الخير ومعهد بحوث التناسليات، موضحًا أنه تم خلال أعمال القافلة فحص علاج الأمراض الباطنية والتناسلية لعدد ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والقيام بالأعمال الإرشادية لصغار المربين في مجال رعاية وتغذية الحيوان.