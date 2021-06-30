شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحصل على مشروع بحثي ممول من هيئة تمويل العلوم بمليون و٦٥٠ ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إن كلية العلوم بالجامعة حصلت على مشروع بحثي ممول من هيئة تمويل العلوم و التكنولوجيا والإبتكار (STDF)، بتكلفة مليون و٦٥٠ ألف جنيه عن "تأثير الطاقة الكهرومغناطيسية للأجهزة الخلوية على رأس الإنسان متعدد الطبقات في سياق حرارة التوصيل من الرتب العليا".

وأكد رئيس جامعة سوهاج - فى تصريحات له اليوم - أن مثل تلك الأبحاث العلمية المميزة تخدم الخطة البحثية للجامعة بشكل خاص، وترتبط بشكل وثيق برؤية مصر ٢٠٣٠م، لمساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، لافتا إلى أن الجامعة تمتلك فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة، إلى جانب امتلاكها عدد كبير من الأجهزة والمعامل البحثية، الأمر الذي يؤهلها لإيجاد حلول علمية وعملية لأي مشكلات قد تتسبب في عرقلة عجلة التنمية.

ومن جانبه، قال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إبراهيم عطيت الله عبد الرحمن، أستاذ الرياضيات التطبيقية ورئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم، أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو بناء النماذج الرياضية لتقدير الأضرار الحرارية لطبقات رأس الإنسان، وهي الجلد والجمجمة والمخ عند تعرضها للطاقة الكهرومغناطيسية الناتجة من الأجهزة الخلوية على رأس الإنسان، موضحاً أنه يمكن الوصول إلى أكثر الطبقات ضرراً من تأثير تلك الموجات سواء في رأس الشخص البالغ أو الطفل.

وأشار عطيت الله إلى أن الفريق البحثى للمشروع يضم أساتذة من كليتي العلوم والطب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعتي الإسكندرية وبنها .