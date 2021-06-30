شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، حفل تسليم شهادات تخرج الدفعة الأولى من دبلومة المعلوماتية الصحية للدراسات العليا، والتي استمرت لمدة عام كامل بمقر مركز تدريب النفق التابع للمديرية، وأشرف عليها المركز القومي للتدريب بوزارة الصحة.

حيث تم تسليم شهادات التخرج لعدد 20 فردا، هم عدد الدفعة كاملة، والتي تشمل 19 طبيبا صيدليا، و1 طبيب أسنان، وأٌقيمت احتفالية التخرج بمقر نادي المهن الطبية بكورنيش أسوان.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة لرفع كفاءة العمل والعاملين والاتجاه نحو ميكنة المنظومة الصحية والتحول الرقمي.