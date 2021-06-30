وزير الإسكان يصدر قراراً بتولى أحمد إبراهيم منصب رئيس جهاز تنمية برج العرب الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بتولي المهندس أحمد إبراهيم أنور عباس، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس وليد السيد عبداللطيف أبو العطا، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وملحق لمجموعة عمل النهر الأخضر بالعاصمة الإدراية الجديدة، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للطرق.

محمد يوسف

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