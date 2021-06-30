شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثمان سيدة من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخراج جثمان سيدة مسنة من أسفل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية، كما وصل عدد المصابين إلى 5 ومازال البحث جارى عن 4 أشخاص مفقودين.

وكان قد وصل فريق من نيابة الدخيلة بالإسكندرية فى مكان عقار الدخيلة المنهار لمعاينة الحادث، كما وصل مدير أمن الإسكندرية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث.

وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا. وشهدت الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهولا بالسكان ومكون من 3 طوابق ودور أرضى بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى. وتوجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدنى وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان انهيار العقار، وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.



الأعمال-التي-تقوم-بها-الحماية-المدنية



الحماية-المدنية-بمكان-الانهيار



الحماية-المدنية-بموقع-العقار



الحماية-المدنية-تعمل-في-مكان-انهيار-العقار



العقار-المنهار



العقار-المنهار-في-محافظة-الإسكندرية



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