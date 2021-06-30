انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية.. شاهد عمليات البحث عن الضحايا

وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا.

وشهدت الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهولا بالسكان ومكون من 3 طوابق ودور أرضى بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وتوجه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدنى وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان انهيار العقار، وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.