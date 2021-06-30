مباحث التموين تضبط 28 ألف عبوة شاي منتهية الصلاحية بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبط رجال مباحث التموين بالقاهرة ترويج شحنة كبيرة من الشاي الفاسد ضُبطت داخل مخزن بمنطقة عابدين.

كانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ضبطت مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المخزن على أكثر من 28 ألف عبوة شاي مُنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.