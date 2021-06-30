وزيرة الثقافة تستقبل رئيس هيئة الشارقة للكتاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الأربعاء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد العمري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في حضور الدكتور هيثم الحاج على ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين لبحث عدد من المشروعات التعاون المستقبلية في مجال معارض الكتاب وصناعة النشر.

ونقل لها العمري، تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، مؤكدا أهمية ودور مصر كمركز استراتيجي في مجال معارض الكتاب والنشر والتوزيع وقدم التهنئة بمناسبة انطلاق الدورة ٥٢ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مشيرا إلى ضرورة الاستثمار الثقافي مع مصر خلال الفترة المقبلة دعما لنشر الثقافة العربية وترويجها على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها أرسلت وزيرة الثقافة تحياتها إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ورحبت بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وثمنت الدور الثقافي لإمارة الشارقة مؤكدة على الاستثمار المعرفي المتبادل بين الجانبين بما يؤتي ثماره على صناعة النشر العربية.