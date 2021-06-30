شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تكرم الدكتور أسامة شلبية لفوزه بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الدكتور أسامة محمود عبد الرحمن شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لفوزه بالانتخاب الحر دوليا بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء عن الدورة 2021-2025، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

فيما وجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور شلبية، مشيدا بمجهوداته الملموسة خلال الفترة الأخيرة متمنيا له دوام التوفيق والسداد، مؤكدا أن الجامعة تمتلك العديد من الكوادر العلمية المتميزة التي تستطيع من خلال اسهاماتها أن تضع الجامعة في مرتبة مرتفعة في التصنيفات الدولية والمحلية، لافتا ان الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة أشكال الدعم للباحثين وأعضاء هيئة التدريس .

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ان الدكتور أسامة شلبية تدرج بالمناصب الأكاديمية حتى وصل الى درجة أستاذ علوم الفلك والفضاء والأرصاد عام 2007 بجامعة القاهرة ، ثم رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بكلية العلوم جامعة القاهرة عام 2018 .

ثم عيٌن عضوا باللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضواً بمجلس بحوث علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، ثم عضوا في لجنة الترقيات بالمعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقي، كما حصل الدكتور أسامة شلبية على جائزة الدكتور محمود خيرى في الفلك من أكاديمية البحث العلمي.