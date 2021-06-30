شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع مجالس المدن والجهات المعنية، لإجراء اختبارات الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم 10 من شهر يوليو المقبل، مشدداً على تطهير وتعقيم 86 لجنة منهم 74 لجنة الكترونية و12 لجنة ورقية، موزعين ب 12 إدارة تعليمية، يستقبلون 20 ألف و102 طالب وطالبة، منهم 18 ألف و965 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان الكترونيا وألف و137 طالب وطالبة يؤدون الامتحان ورقياً.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من غرفة الأزمات،و تعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات ،ومياه شرب وغيرهم، وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية ،وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية، ،والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع «Rapid Test»، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

وقال المتحدث الرسمي، إن محافظ كفر الشيخ وجه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.