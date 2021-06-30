شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارتين محملتين بكمية من أحجار الذهب الخام بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن في أسوان من القبض على شخصين يستقلان سيارتين نقل محملتين بكمية كبيرة من أحجار الذهب الخام.

كانت قوة امنية قد تمكنت من ضبط سيارتين نقل وباستيقافهما وتفتيشهما تم العثور على كمية كبيرة من الأجولة التي تحتوي على أحجار الكوارتز، التي يستخلص منها خام الذهب بلغت 118 جوال ووزنت نحو 6 طن ونصف الطن.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات والسيارتين المستخدمتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.