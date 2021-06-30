شكرا لقرائتكم خبر عن بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني في الفيوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ننشر تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني «صناعي ومزدوج، تجاري وفندقي، زراعي» بمحافظة الفيوم، للعام الدراسي 2021 /2020، على أن يتم فتح باب التقدم بدءًا من 4 يوليو المقبل، وحتى 5 أغسطس 2021، وذلك بعد اعتماد محافظ الفيوم، أمس الثلاثاء، نتيجة تنسيق التعليم الفني بمدارس الفيوم.

حيث تراوحت درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، والتعليم المزدوج، بين 140 و210 درجة، الحد الأدني للقبول بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الـ 5، والمدارس الفندقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظة، مدرسة على فراج التجارية المتقدمة، الحد الأدنى للقبول 200 درجة، هوارة الصناعية المتقدمة نظام 5سنوات، الحد الأدنى 205 درجة، الفيوم الفندقية المتقدمة، 205 درجة، مدرسة الفندقية بدمو 205 درجة، الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، 210 درجة، طيبة للتعليم والتدريب المزدوج، 210 درجة ،الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الـ 3 «التعليم الزراعي».

مدرسة الفيوم الزراعية، الحد الأدنى للقبول 147درجة، أبشواي الزراعية، 140درجة، مدرسة طامية الزراعية، 143درجة، مدرسة الهواري الزراعية التابعة لإدارة سنورس التعليمية، الحد الأدنى للقبول 143 درجة، التعليم الصناعي إدارة غرب التعليمية.

وتشمل: مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفية بنين، الحد الأدنى للقبول للبنين 170 درجة، مدرسة الصناعية الميكانيكية، 168 درجة للبنين، الفنية بنات الجديدة، 168 درجة، مدرسة العبور الفنية بنات بدسيا، 166 درجة، إدارة شرق الفيوم- وتشمل: مدرسة الفنية بنات بالحادقة 170 درجة للبنات، الفنية بنات بالعدوة، 166 درجة.

إدارة أبشواي التعليمية وتشمل: مدرسة الشهيد يحيى البحيري الصناعية بنين، 168 درجة، أبوكساه الصناعية بنين، 166 درجة، الشهيد على أحمد راغب بالعجميين، 166 للبنات، مدرسة أبوكساه الفنية بنات، 168 درجة للبنات.، إدارة سنورس – وتشمل: الفنية بنات بسنورس، 166 درجة للبنات، ناصر الصناعية بنين، 166 درجة للبنين.، إدارة طامية التعليمية وتشمل: مدرسة الشهيد ماجد فرج الصناعية بنين، 166 درجة، طامية الصناعية بنات، 166 درجة.

إدارة إطسا التعليمية وتشمل: مدرسة الشهيد حسام جمال الصناعية بنين، 166 درجة، مدرسة 6 أكتوبر الصناعية بنات، 166 درجة الحد الأدنى للقبول. إدارة يوسف الصديق التعليمية وتشمل: مدرسة زكي صالح الفنية بنات، 166 درجة، لجميع أبناء محافظة الفيوم، ولا يقبل بها مهني.

التعليم التجاري:، إدارة غرب التعليمية وتشمل: مدرسة الفيوم التجارية بنات، 190 درجة، كحد أدنى للقبول، نظام السنوات الـ 3 التجارية بنين الصوفي، 148 درجة إدارة شرق الفيوم وتشمل: مدرسة اللاهون التجارية، 148 درجة للبنات، إدارة أبشواي التعليمية وتشمل: مدرسة أبوجنشو التجارية 148 درجة للبنين والبنات، مدرسة سنرو التجارية، 148 درجة للبنين والبنات.

إدارة سنورس التعليمية وتشمل:، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية، 148 درجة، سنهور التجارية، 148 درجة للبنين والبنات.

إدارة إطسا التعليمية وتشمل: مدرسة التجارية، 148 درجة للبنين والبنات، الشهيد معوض التجارية، 148 درجة للبنين، و140 درجة للبنات،مدرسة حافظ عبدالعزيز التجارية، 148 درجة للبنين والبنات، مدرسة هدى محجوب التجارية، 148 درجة للبنين والبنات. إدارة طامية التعليمية وتشمل: مدرسة محمود حمزاوي التجارية بنات، 190 درجة كحد أدنى للقبول للبنات. إدارة يوسف الصديق التعلمية وتشمل: مدرسة الجارحي التجارية، 148 درجة، كحد أدنى للقبول، للبنين والبنات.

الحد الأدنى للقبول بجميع مدارس التعليم الفنية «خدمات» .

التعليم الصناعي، 142.5 درجة كحد أدنى للقبول للبنين والبنات، التعليم التجاري، 141 درجة، كحد أدنى للقبول للبنين والبنات،التعليم الزراعي، 140 درجة كحد أدنى للقبول للبنين، ولجميع أبناء محافظة الفيوم.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد اعتمد، مساء أمس، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه قد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 230 درجة، والمدارس الخاصة 200 درجة، فيما تراوحت درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، والتعليم المزدوج، بين 140 إلى 210 درجات.

وتم مد فترة تقديم ملفات الطلاب الناجحين بمختلف المدارس الثانوية والفنية إلى شهر، بدلًا من 15 يومًا.