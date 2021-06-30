شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة الخدمات الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية وتدشين خدمة التحصيل الإلكتروني للمصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم،أنه تم رقمنة كافة الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب، من خلال دعم البنية التكنولوجية بالجامعة وتوفير بنية أساسية علي مستوى تقني متقدم حيث تم تصميم شبكة معلومات بشبكة ألياف ضوئية تصل سرعة نقل البيانات بها في مناطق التوزيع إلى 10 جيجابايت في الثانية وفي منطقة قلب الشبكة إلي 40 جيجابايت في الثانية وكذلك توفير اتصال بالإنترنت يصل إلي 1 جيجابت في الثانية.

وأضاف أنه جرى توقيع اتفاقية مع البنك الأهلي المصري، لإطلاق خدمة التحصيل الإلكتروني للجامعة توفير حلول دفع رقمية وتوفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات السداد الخاصة بالمصروفات بكل سهولة وامان للحد من التعامل النقدي.

بدوره قال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، ان الاتفاقية مع الجامعة تأتي دعما لتوجهات الدولة للتحول الرقمي والانتقال الى مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال توفير قنوات التحصيل الرقمية البديلة للطلاب وكذا العاملين بالجامعة، وهو ما يدعم خطط البنك المركزى فى نشر الشمول المالي، ويؤكد على دور البنك الأهلي المتنامي فى نشر الثقافة المصرفية.

وأشار الى ان الاتفاقية تتيح قيام طلاب الجامعة المصرية اليابانية بسداد مصروفاتهم الجامعية من خلال بطاقات البنك الأهلي المصري مسبقة الدفع – ميزة – وكذا عن طريق توفير نقاط البيع الالكترونية POS التى يتيحها البنك للجامعة، إضافة الى استخدام المحافظ الالكترونية للبنك ومحفظة الفون كاش ونظام QR Code، كما يتيح البنك عدد من ماكينات الصارف الآلي داخل مقر الجامعة للتيسير على الطلاب وهيئة التدريس وفرق العمل بها فى الحصول على احتياجاتهم المالية دون عناء.

وأضاف "سوس"، ان دور البنك يمتد لإتاحة محاضرات توعية من جانب فرق العمل المختصة بالبنك سعيا لخلق جيل جديد يدرك أهمية القطاع المصرفي ويجيد التعامل مع الخدمات المصرفية وهو ما يساهم فى جذب شرائح عملاء جديدة للبنك.