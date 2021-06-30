شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب القليوبية» توقع بروتوكول تركيب 7 ماكينات صرف آلي بمراكز شباب القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بروتوكول تعاون بينها وبين البنوك لدراسة إمكانية عمل ماكينات صراف آلي Atm بمراكز الشباب التابعة للمديرية وخصوصًا بمراكز الشباب في القرى، حيث تم التعاقد مع 7 هيئات شبابية بالمحافظة.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، إن تقدم المديرية بتسهيلات تركيب ماكينة صراف آلي بمراكز الشباب بالمحافظة، وجاري تركيب للمرحلة الأولى في المراكز التالية، مركز شباب كفركردى، مركز شباب ميت الحوفيين، مركز شباب تصفا، مركز شباب العبادلة، ومركز شباب كفر على شرف الدين، ومركز شباب دندنا ومركز شباب ميت العطار.

حضر التوقيع الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة للشباب والرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية لشؤون الشباب، ووليد فرماوي، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وكيرلس كمال، مسؤول تعاقد البنك الأهلي بمحافظة القليوبية، ومديري مراكز الشباب.

وأكد «الصبروط» على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها خدمة الانسان المصري بما يتوافق مع سياسة وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على نشر أكبر عدد من المكاينات بالقرى لتسهيل عملية صرف المعاشات والمرتبات في ظل جائحة كورونا وتقليل التزاحم والتكدس على الماكينات الآلية بالمدن.