شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: رفع 73820 طن قمامة ومخلفات منذ إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأربعاء، إن وحدة التدخل السريع بالديوان العام، قامت برفع 73820 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة منذ إنشائها في منتصف شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 3691 نقلة خلال 176 يوم عمل.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح، مسؤول وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أنه خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية يونيو 2021 تم رفع 73820 طن قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حيث تم رفع 1260 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة منيا القمح، ورفع 2800 طن قمامة ومخلفات من حي ثان الزقازيق، بالإضافة إلى رفع 4040 طن قمامة ومخلفات من مركز الزقازيق، فضلاً عن رفع 3140 طن قمامة ومخلفات من حي أول الزقازيق، وكذلك رفع 1700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم، ورفع 1460 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي لمدينة القنايات، بالإضافة لرفع 3700 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي لمدينة ههيا، ورفع 2040 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى لمدينة القرين، وذلك لإقامة نقطة وسيطة حديثة على مساحة واحد فدان، ورفع 32000 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بمركز مشتول السوق لإقامة نقطة وسيطة على مساحة واحد فدان كما تم رفع 1080 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بكفر أبوالديب بالإبراهيمية، ورفع 3240 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة فاقوس، ورفع 60 طن قمامة من كفر عياد بمركز أبوحماد، فضلاً عن ردم أرض الصناعات النمطية بالصيادين بالزقازيق بـ1800 طن طمي لإقامة متنزه بالمنطقة، وكذلك صيانة المدفن الصحي بالخطارة عن طريق نقل 8060 طن رمل لتغطية الخلية ورفع القمامة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بتكثيف عمليات النظافة اليومية، للحفاظ على الشكل الجمالي وكذلك التخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، بإرتداء الكمامات والقفازات، لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها