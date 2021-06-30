شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 367291 طن قمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إن إجمالي ماتم توريده من القمح هذا الموسم بلغ 367291.915 طن داخل وخارج المحافظة

حيث بلغ ما تم توريده داخل المحافظة بصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات 77386.915 طن، وما تم توريدة خارج المحافظة 289833 طنا.

من جانبها، قالت نجلاء حسن السعداني مدير إدارة الشؤون الزراعية بالقطاع الزراعى في الوادى الجديد إن ما تم توريده هذا العام يزيد على العام السابق بمقدار 84968.198 طن حيث بلغ إجمالي التوريد العام السابق 282251.717 طن.

وأشارت إلى ان هذا الموسم تم التنسيق مابين الجمعية المركزية التنسيق والتعاون الزراعي لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صومعة الخارجة مساهمة في التيسير على المواطنين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده عن طريق الجمعيات المركزية وجمعيات التعاون الزراعي 9338 طنا بواقع 4000 طن الجمعية المركزية بالداخلة و3500 طن بالجمعية المركزية بالخارجة و1838 طنا بجمعية غرب الموهوب.