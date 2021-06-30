شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد بدء صرف المعاشات عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ «فوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا الخميس عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة لعطلة الرسمية.

وأشار محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن الصرف سيكون متاحا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى، كما تمت إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثر من 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع (فوري بلس) على مستوى الجمهورية، وكذلك (myFawry) البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

وتابع أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.