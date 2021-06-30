شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال طفلة على قيد الحياة بين أنقاض عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية وما زال البحث جاريا عن باقى الضحايا. وشهدت الإسكندرية انهيار عقار قديم مأهولا بالسكان ومكونا من 3 طوابق ودور أرضى بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى. وتوجهه رئيس الحي بصحبة قوات الدفاع المدنى وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار. وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الأنقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ.