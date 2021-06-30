شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"الخليج 365": مصر تسلمت 1.7 مليار دولار من صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مصر حصلت على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 1.7 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.4 مليار دولار كامل قيمة القرض.

وأضاف وزير المالية، أنه تم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، مما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اكتمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمدعوم بتمويل يبلغ مدته 12 شهرًا، مما يسمح للقاهرة سحب 1.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر نحو 5.4 مليار دولار.