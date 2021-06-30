شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فى انهيار عقار من 3 طوابق بالدخيلة غرب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية انهيار عقار من 3 طوابق أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأنباء عن وجود أسرة تحت الأنقاض.

وكان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار عقار ووجود مصابين وضحايا انتقلت جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الحماية المدنية.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت انهيار 3 عقارات خلال هذا الأسبوع فقط، حيث شهدت الإسكندرية انهيار عقار بمنطقة العطارين بحى وسط، والذى أسفر عن وفاة 4 أشخاص، ومنطقة اللبان بحى الجمرك، ومنطقة أبو سليمان بحى غرب مما أدى إلى إصابة طفل وتحطم سيارتين.



ازاله العقار المنهار

وقد أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه تم انتقال أسر ضحايا عقار اللبان المنهار للإقامة لدى زويهم، وتم التنبيه عليهم بالتوجه إلى الوحدة لعمل الأبحاث الاجتماعيه لصرف مستحقات الإعاشة.



اغاثة

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعى فى بيان صادر اليوم، إلى أنه وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط سلم العقار رقم 12 ش إسماعيل مهنى اللبان حى الجمرك تم توجه فرق الإغاثة بناء على تعليمات الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، حيث تم توجه لجنة الإغاثة بإدارة الجمرك برئاسة نعمه زكى مدير الإدارة وتبين من خلال المعاينة أن العقار مكون من أرضى وأربعة طوابق كل طابق شقتين ويقيم بالعقار 9 أسر، وتم سقوط شخشيخة فى العقار وليست السلم، مما أدى إلى عمل إخلاء إدارى للسكان بمعرفه قسم اللبان وفى انتظار معاينة اللجنة الهندسية من حى وسط.



الانقاض

من جهه أخرى وقع انهيار عقار بمنطقة أبو سليمان و بناء على إشارة من غرفه عمليات المحافظة، تكليف فريق الإغاثة بالإدارة التابعة بمديرية التضامن الاجتماعى، والذى انتقل إلى مكان حادث إنهيار العقار النكبه 35 ش جواد حسنى متفرع من ش الترعه المردومه بمنطقه أبوسليمان نتيجه وقوع بلكونة من أحد العقارات.



انهيار عقار

وتبين أن العقار يقطن فيه 5 عائلات من 4 أدوار، والشقه مكان الحادث تتكون من 4 أفراد لم يحدث أى إصابات سوى لطفل كدمات بسيطه ، وقد تم الاتصال بالإسعاف وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان وانتقلت جميع الأسر إلى أقاربهم، وتمت معاينه العقار من قبل حى شرق من جمال وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة.



تحطم سياره

فيما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد إنهيار عقار قديم كائن بـ13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حى وسط، وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.



جزء من العقار المنهار

وانتقل الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث، وذلك للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع. وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس حى وسط، و هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.



عقار

من جانبه؛ أوضح رئيس حى وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضى و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018. مؤكدا أنه تم نقل قاطنى العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.



لجنة اغاثة

وأشار أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً على سلامة المواطنين.



محافظ الإسكندرية

وأعلنت مديرية التضامنالإجتماعى بالإسكندرية ، تسكين ضحايا عقار العطارين فى أحد المدارس بمنطقة الحضرة كإيواء مؤقت .

وأشارت المديرية فى بيان لها أن لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، قد توجهت إلى موقع العقار برئاسة الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومدير إدارة الحماية والإغاثة ومدير إدارة وسط ومؤسسة التكافل الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى والجمعية الشرعية.

وتبين أن العقار مكون من 5 أدوار وتم استخراج 4 متوفين من تحت الأنقاض، وتم عمل حصر مبدئى للأسر المتضررة وعددهم 33 أسرة بواقع 94 فردا، وتم تسكين الأسر بأحد المدارس بمنطقة الحضرة وصالة أبو الهول بالعوايد.