شكرا لقرائتكم خبر عن مش عايزة أخوك.. عامل يقتل خطيبة شقيقه لرغبتها فى إنهاء الارتباط بالصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، كواليس قتل عامل لابنة خاله، حيث تبين أن المجني عليها مخطوبة لشقيق المتهم، وكانت ترغب في إنهاء الارتباط به، لعدم حبها له.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد تامر صالح مفتش المباحث الجنائية، أن المتهم توجه إلى محل إقامة الضحية، للتحدث معها، وطلب من أفراد الأسرة الجلوس معها بغرفة لمعرفة سبب رغبتها فى إنهاء الارتباط بشقيقه، فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته بأنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل فتاة، انتقل المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وكشفت التحريات أن ابن عمة الضحية وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد أحمد عز معاون مباحث مركز الصف، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، وهي خطيبة شقيقه، لرغبتها في إنهاء الارتباط به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.