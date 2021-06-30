الأرصاد تحدد موعد نهاية الموجة الحارة وأكثر المناطق تعرضا لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض حاليا لامتداد منخفض الهند الموسمي، موضحا أن شهري يوليو وأغسطس هما أكثر شهرين من حيث حرارة الطقس في فصل الصيف.

وأضاف في بث مباشر عبر موقع الخليج 365، أن امتداد منخفض الهند الموسمي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع في نسبة الرطوبة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وتابع:"منخفض الهند الموسمي مستمر على جميع أنحاء حتى منتصف الأسبوع القادم".

ولفت إلى امتداد منخفض الهند الموسمي خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وأيضا شمال الصعيد، وعن درجات الحرارة تتراوح بين 38 إلى 40 درجة في الظل ولكن ارتفاع درجة الرطوبة وهبوب الرياح يعطي احساس اكبر بارتفاع درجات الحرارة.

ووجه "شاهين"، بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر الحالية، أهمها الإكثار من شرب المياه وارتداء غطاء واقي للحماية من أشعة الشمس، وتجنب أصحاب أمراض الضغط وكبار السن الأماكن المغلقة تماما.