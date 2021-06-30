موقف إنساني منقطع النظير.. السجيني يشيد بتوجيهات السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تتزامن اليوم مع تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تتعلق بقضايا وملفات محافظة القليوبية، أن "احتفال الدولة بهذه المناسبة اليوم جاء ليعكس أعمال البناء والتعمير والتنمية، ومَن شهد فعالية استعراض المعدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة يشعر بالاعتزاز والفخر لما تتجه إليه مصرنا الحبيبة بقيادة حكيمة".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الجانب الإنساني كان حاضرًا بقوة خلال الفعالية اليوم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوف الدولة بجانب أبنائها من مرضى ضمور العضلات وتحمل تكلفة علاجهم، مع توجيه وزيرة الصحة بالسفر إلى جنيف للتفاوض مع الشركات؛ خصوصًا أن علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وذلك في موقف إنساني منقطع النظير.

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده أن ذلك يأتي في الوقت التي نشهد تنمية في كل المجالات؛ حيث نبني طرقًا ونشق ترعًا وننشئ مصانع وزراعة آلاف الأفدنة، مشيرًا إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصنيع مصر للبلازما، والمضي قدمًا في هذا المجال، وقال إنه كان يحلم بها منذ كان وزيرًا للدفاع.

وأشار السجيني إلى مناقشة اللجان النوعية بالمجلس مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والبعض يقول هل هذا وقته، أقول لهم: طبعًا نحن نفتح كل القضايا المجتمعية التي تمس المواطن؛ خصوصًا مع تعرض بعض الأبناء إلى مخاطر بسبب الحيوانات الخطرة، وكذلك فتحنا قضايا ثرية أخرى مثل منهجية الإعلانات ومواردها.. وغيرها.

ووجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، التهنئة إلى الشعب بمناسبة ذكرى 30 يونيو، مؤكدًا أن الدولة تشهد تطورًا في كل المجالات في ظل قيادة حكيمة.