مصدر قضائي: لا يوجد "أحراز أثرية" مضبوطة مع رجل الأعمال حسن راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال مصدر قضائي إن رجل الأعمال حسن راتب لم تضبط معه أية أحراز أو قطع يشتبه في أثريتها.

وأضاف المصدر- رفض ذكر اسمه- أن "راتب" لم ينكر معرفته بالمتهم علاء حسانين لكنه أنكر صلته بالاتجار في الآثار أو تمويله.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.