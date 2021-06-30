لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.. الداخلية تنظم قافلة طبية في القليوبية وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية، قافلة طبية تضم كافة التخصصات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، استهدفت عدة قرى بنطاق محافظتي (القليوبية - بورسعيد)، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك استمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.