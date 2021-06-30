"شوف كنا فين".. أوبريت غنائي بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، أنتجت وزارة الداخلية، أوبريت غنائيا بعنوان "شوف كنا فين"، من كلمات وليد دسوقي، وغناء مدحت صالح، وإيمان عبدالغني، ومحمد عباس، وألحان محمدي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الـ8 لثورة 30 يونيو، إن مصر استعادت بثورة 30 يونيو هويتها الوطنية، وصوب بها شعبه العظيم إرادته، ليثبت ان إرادته صلبة ولا يمكن كسرها.

وأضاف السيسي، في كلمة له: أقول بكل ثقة أن ثورة الـ30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا من الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيم غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض لها من تحديات، ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكل أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية.