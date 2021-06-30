"الاقتصادية" تخلي سبيل سما المصري بقضية سبّ مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يتهم فيها سما المصري بسبه وقذفه، لجلسة 14 يوليو المقبل، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وقال أشرف ناجي، محامي سما المصري، لمصراوي، إن قرار إخلاء السبيل لن يطبق في تلك الحالة لأن موكلته صادر ضدها أحكامًا بالحبس 3 سنوات ونصف قضت منها 14 شهرًا.

وأضاف "ناجي"، أنه سيتقدم بطلب بعد انقضاء نصف مدة العقوبة للعفو عنها.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.