سقوط عصابة سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بـ 15 مايو.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم، ويعمل عليها كسائق، ومحمل عليها ( 14 عامود ألومونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدني، وير حديدي - أجنة حديدية - مطرقة) .

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بأسلوب "القص"، من المنطقة محل الضبط باستخدام الأدوات المضبوطة، بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.