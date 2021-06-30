إحباط ترويج 491 ألف "أجزاء لمبة" بدون مستندات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص"، بحوزته (291000 قطعة "أجزاء لمبة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج-200000 قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي-90000 قطعة عبوة كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"-واحد ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.