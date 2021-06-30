بـ"هيروين وبندقية خرطوش".. ضبط 3 أشخاص في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص، بحوزتهم هيروين وبندقية خرطوش بمنطقة النزهة.

تعود الواقعة عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين وجود 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيروين، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالي) .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .