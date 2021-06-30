شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف : إطلاق أكبر حملة صيانة لجميع كليات ومباني الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن إطلاق أكبر حملة صيانة لجميع كليات ومباني الجامعة استعدادا للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال تراسه مجلس الجامعة فى جلسته رقم 198 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحملة ستشمل جميع أعمال النجارة والسباكة والدهانات والكهرباء وصيانة جميع أجهزة الحاسب الآلي والمعدات والمعامل ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وذلك من خلال تشكيل لجنة لعمل الحصر اللازم للأعمال المطلوبة على أن يبدأ التنفيذ خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الهدف من تلك الحملة هو تحفيز الجميع على العمل فى مناخ جيد وملائم لبذل أقصى جهد ممكن ورفع انتاجية العمل الى جانب أن تكون جميع كليات ومباني الجامعة على أتم استعداد لاستقبال الطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد.