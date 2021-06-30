شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن المشاركة في حملة «المليون ريادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة بنها عن المشاركة في حملة «المليون ريادي»، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رواد 2030.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إنه على الراغبين في المشاركة في الحملة من منسوبي جامعة بنها من طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والإداري، التسجيل من خلال QR Code المرفق والخاص بمنسوبي جامعة بنها فقط.

الاسئلة الاكثر شيوعا

لماذا تولى الدولة بكل قطاعاتها ووزارتها الاهمية القصوى لريادة الاعمال الان ؟

تعتبر ريادة الاعمال من العناصر الهامة جدا في الدفع باقتصاديات الدول إلى الامام وحل العديد من مشكلات البطالة والدفع بعجلة التنمية إلى مسارات صحيحة في احتياجات سوق العمل. كما أنها تسهم في القضاء على البطالة وتعزيز ثقافة العمل الحر.

ما هي حملة المليون ريادى ؟

هي الحملة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك بغرض تحفيز الشباب على الابتكار والمساعدة في اطلاق مشاريعهم الخاصة الناجحة.

ما هي نوعية البرنامج التدريبى الذي تقدمه حملة المليون ريادى ؟

الحملة توفر البرنامج التدريبي الكامل من خلال مجموعة من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمجال ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية عبر الإنترنت، والتي يقدمها نخبة متميزة من المدربين المتخصصين.

لماذا اقوم بالتسجيل عن طريق QR Code الخاص بجامعة بنها، للاشتراك في حملة المليون ريادى ؟

قامت جامعة بنها ممثلة في مركز الابتكار وريادة الاعمال بتوقيع بروتوكول تعاون مع رواد مصر 2030 (حملة المليون ريادى) والذى كان من نتائجه تخصيص عدد من المنح لطلاب ومنسوبى جامعة بنها على منصة المليون ريادي، والتي تهدف إلى اجتيار الطلاب والمتقدمين من السادة اعضاء هيئة التدريس والاداريين لكل المراحل التدريبية المقسمة لثلاث مراحل، وعند اجتياز كل مرحلة يحصل المتدرب على شهادة باجتياز التدريب ثم الحصول على كارنية المليون ريادي في المرحلة الثانية من التدريب، والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا في مجال ريادة الأعمال ومنها الحصول على دعم وقروض من البنوك والمساعدة في عملية التسويق الرقمى......والعديد من المزايا الاخرى.

ما هي مراحل البرنامج التدريبى ؟

المرحلة الأولى

تشمل التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في ٣٠ يوم.

المرحلة الثانية

تشمل التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين وإختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

المرحلة الثالثة

يتعرف رواد الأعمال على الإبداع والإبتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الإجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الإستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة