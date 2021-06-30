شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تستثني أبناء شهداء الواجب من شروط مدارس التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف،أنه قد تقرر استثناء أبناء الشهداء الواجب من أفراد ( الجيش _ الشرطة _ الجيش الأبيض) من كافة شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية باستثناء الكشف الطبي.

حيث اعتمد المحافظ «د.محمد هاني غنيم»المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمنت الإشارة إلى موافقة الوزارة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (558) لسنة 2020،والذي ينص على تخفيض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر،واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد ( الجيش_ الشرطة_ الجيش الأبيض) من جميع شروط القبول «ماعدا الكشف الطبي» مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.