شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام حلوان» تستعد لمناقشة مشروعات تخرج طلابها بحضور نخبة من الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد كلية الآداب جامعة حلوان لعقد حفل مناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الاعلام بشعبه الثلاث ( الصحافة _ العلاقات العامة والاعلان- الإذاعة والتليفزيون) وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، تحت إشراف الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الاعلام.

تبدأ مناقشة مشروعات التخرج يوم الثلاثاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢١ حيث يناقش طلاب شعبة العلاقات العامة والاعلان (٥) مشروعات هامة للغاية وهم مشروع «منقلة» الذي يسعى للتوعية بأهمية التحول الرقمى بوجة عام وفى مجال التعليم بوجه خاص، هذا بالإضافة لمشروع «بداية» وهو عبارة عن مشروع خدمى للطلاب وزوار جامعة حلوان في إطار ابليكيشن يحمل خريطة تفصيلية عن جامعة حلوان ومعلومات عن كليات وكيانات الجامعة، ومشروع «عيش سنك» الذي يسعى إلى توعية جميع فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية بأهمية تعديل الأنماط السلوكية للرقى بالمجتمع، ويقدم الطلاب أيضا مشروع «كيميت» وهو مشروع يهدف إلى تنشيط السياحة والترويج لأكبر متاحف العالم وهو المتحف المصري الكبير، بالإضافة لمشروع «تاك توم» ويهدف إلى إحياء احد اهم الفنون الشعبية التي لها تاريخ عميق وهو السيرك القومى.

كما يناقش طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون مشروعات تخرجهم يوم الاربعاء الموافق ٧ يوليو ٢٠٢١ من خلال عرض (٥) افلام ابداعية وهم «فيلم امل» وهو فيلم درامى قصير يدور حول مهنه المصور الصحفى خاصة مصورى الحروب والمناطق الساخنة ومدى تاثيرهم تجاه المواقف الصعبة التي يتعرضون لها، كما يقدم الطلاب فيلم «السيره» وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول منظمة سرية تسمى باليد السوداء كانت تقوم بعمليات تستهدف الاحتلال الانجليزى عام ١٩١٩ بالإضافة إلى عرض فيلم «حلم عم اسماعيل التربى» الذي يدور حول شاب طموح يسعى لتحقيق حلمه في ظل ظروفه الصعبة، كما يعرض الطلاب فيلم «سديم» وهو شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة التي تتسبب له في حدوث اضطرابات نفسية.

ويختتم القسم المناقشات يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بمناقشة مشروعات شعبة الصحافة حيث يقدمون (٥) مجلات متميزة وهم مجلة «فينومين» وهى مجلة عامة تتناول الظواهر ذات التأثيرات العميقة في المجتمع (التريندات)، وكذلك مشروع «القلم والقرطاس» وهى مجلة متخصصة اهتمت بقضايا التعليم بمراحله المختلفه، ويقدم الطلاب أيضا مشروع مجلة «حاجة حلوة» تنتمى للصحافة الإيجابية وتعد الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط حيث تتبع منهج الصحافة البناءة، ويشارك كذلك الطلاب بمجلة «فلونسر» ومجلة «فوكس» وهي مجلة عامة تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية ورياضية متنوعة تتميز باستخدام اللغة السهلة والبسيطة مع الصور المشوقة التي تجذب القارئ للموضوع.

تعقد المناقشات بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الاعلام بالجامعة وتتكون لجنة الحكم والمناقشة لمشروعات شعبة الصحافة من وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، كما يناقش مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون الاعلامى خيرى رمضان والأستاذ البرت رئيس قنوات اون وأكسترا نيوز، د.محمد سعيد محفوظ .

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة لمشروعات طلاب شعبة العلاقات العامة والاعلان من الدكتور ابراهيم والى، وهشام سليمان رئيس قنوات دى ام سى الاسبق وصاحب وكالة هانت برودكاست الإنتاج والإعلان، والمهندس محمد السعدى رئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب للدعاية والإعلان والإنتاج الفنى .