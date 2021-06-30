شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع أعمال التطوير بسوق السيل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة أسوان تنفيذ خطتها لتفريغ مدينة أسوان كمرحلة أولي من كافة مظاهر الإشغالات والباعة الجائلين بالأسواق، مع تطوير وتحديث منظومة النقل الجماعى وخاصة بالمناطق والأحياء الشعبية لإضفاء الشكل الحضارى والجمالي المطلوب .

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتطوير سوق السيل الجديد بعد تفريغه من الباعة الجائلين الذين تم نقلهم للسويقات الجديد عقب تنفيذ حملات الإزالة.

وأوضح المحافظ بأنه يجرى حالياً تنفيذ السويقة الحضارية التي تتكون من طابقين على مساحة 1076 بمنطقة أرض المشروعات بالسيل الجديد والتي تم تفريغها من كافة أوجه الإشغالات والعشوائية والتعديات لإقامة محلات جديدة بواقع 67 محل منها 45 محل بالطابق الأول، و22 محل بالطابق الثاني ليتم تخصيصها لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والأدوات المنزلية، لافتاً بأنه بالتوازى مع ذلك تم تخصيص مساحة 450 متر على أعمال التغطية بمصرف السيل لتكون موقفاً لمركبات التوك توك لتنظيم تحركاتهم والقضاء على أي تكدس بالمنطقة المحيطة.