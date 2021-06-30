شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بإثيوبيا يبحث مع مسؤول إفريقي طبي سبل مواجهة فيروس كوروتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي أسامة عبدالخالق بمدير مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة الدكتور جون نكينجاسونج وناقش معه الدعم المصري الكامل لدور المركز وخاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك عبر مساندة النفاذ العادل للدول الأفريقية للأمصال.

وتطرق السفير أسامة عبدالخالق مع مدير مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة لكيفية استغلال قدرات التصنيع المتميزة المتوافرة لدي مصر في المجال الطبي لتعزيز توافر الأمصال لدول القارة.