شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار» يعلن موافقة وزارة المالية على الشكل التعاقدي للمؤقتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة المالية قد وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 241 من السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر يوليو، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.