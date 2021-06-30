خلال 7 سنوات.. محافظ الفيوم: توفير 131 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة بقيمة 1,73 مليار جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 سنوات.. محافظ الفيوم: توفير 131 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة بقيمة 1,73 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم توفير 131 ألف فرصة عمل بفتح مشروعات صغيرة ومتناهية صغر خلال الــ 7 سنوات الماضية، بقيمة 1،73 مليار جنيه، للأسر الأولى بالرعاية.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الانطلاق للجمهورية الجديدة، جاء نتاج جهد وعمل منقطع النظير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ـ خلال الـ 7 سنوات الماضية ـ للانتقال بمصرنا الغالية من المرحلة الحرجة إلى مرحلة بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف محافظ الفيوم، أنه خلال تلك الفترة تم فتح 92 ألف و421 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر، بقيمة 1،73 مليار جنيه، وفرت 131 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة بالأسر الأولى بالرعاية، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة لمبادرة «مشروعك» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وتنوعت المشروعات من محلات للبقالة، وبيع علافة، وتجهيز منافذ بيع ملابس، وتريسكلات، وماكينات خياطة، ورؤوس ماشية، وغيرها من المشروعات.
وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات جاءت بواقع 4891 مشروعاً صغيراً، بقيمة 638 مليون جنيه، وفرت 14 ألف فرصة عمل، و83 ألف و115 مشروعاً متناهي الصغر، بقيمة 872 مليون جنيه، وفرت 99 ألف فرصة عمل، فضلاً عن مبادرة مشروعك التي وفرت 4415 مشروعاً بقيمة 220 مليون جنيه، ووفرت 18 ألف فرصة عمل.
وأكد محافظ الفيوم أن الدولة المصرية لن تدخر جهداً، في البحث عن فتح أبواب للرزق للشباب وللأسر الأولي بالرعاية مما يعينهم على مطالب الحياة، والعمل على أن يكون الإنسان منتجاً، وكذا تدريب أصحاب الكفاءة على الحرف اليدوية، وفتح مشروعات لهم، مشيراً إلى التعاون البناء والمثمر بين القطاعات الحكومية كافة، للوقوف بجانب البسطاء والأولى بالرعاية.