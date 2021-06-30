شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما بحلول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة خلال السنة المالية 2021/2022 شهدت زيادة ضخمة، كما أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما بحلول 2023، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما علي ضوء توجهات القيادة السياسية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي، خلال 3 سنوات وتابعت: شهد العام الجارى إنشاء 6 مراكز في 5 محافظات منها العجورة، والاسكندرية والمنيا وتابعت : سيتم إنشاء 6 آخرين خلال 2022 باعتمادات قدرها 650 مليون جنيه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تشمل الخطة محافظات"المنوفية، دمياط، الاسماعلية، سوهاج، البحيرة، الدقهلية" علي أن يتم إنشاء 8 مراكز في 8 محافظات بحلول 2023.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومى لتصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الإكتفاء الذاتى محليا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم استيراد مشتقات الدم حاليا، مشيرة إلي أنه يوجد حزمة من الأمراض التى يتم علاجها، وتتضمن الحروق وأمراض الكبد والأمراض السرطانية والمناعة، وأمراض سيولة الدم وأمراض الكلى.